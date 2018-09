Meteo Marsica 8 – 14 settembre : ancora dell’instabilità, poi tempo stabile e soleggiato da Martedì.

Ultime Notizie

Ancora dell’instabilità si trova in giro per le aree Abruzzesi e quindi anche Marsicane. Pertanto nei prossimi giorni, avremo ancora delle precipitazioni nel corso del pomeriggio, sempre a carattere di rovescio, mentre da Martedì, con l’arrivo dell’anticiclone di stampo quasi azzorriano diciamo, tornerà del tempo bello un pò ovunque, per diversi giorni. Domani, Sabato 8, buono al mattino, mentre dei fenomeni si manifesteranno intorno al territorio Marsicano, per degli sviluppi cumuliformi già dal primo pomeriggio. Venti da est, temperature stazionarie.Domenica giornata non molto diversa, con fenomeni sempre nel corso del pomeriggio, specie sul massiccio del Velino – Sirente e Parco nazionale. Ventilazione nord orientale e temperature senza variazioni di rilievo. Lunedì dopo un avvio buono, dei rovesci a carattere moderato non tarderanno a farsi avanti soprattutto sulla Marsica occidentale, lasciando la parte orientale con meno fenomeni. Venti da nord est, temperature stazionarie. Da Martedì a Venerdì, con l’arrivo dell’anticiclone su buona parte dell’Italia, torneranno condizioni stabili, con cielo sereno o poco nuvoloso. Qualche banco di nebbia al mattino, o foschia, nelle valli. Temperature massime in leggero aumento.Thomas DI FioreAssociazione meteorologica AquilanaAQ CAPUTFRIGORIS.