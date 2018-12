Meteo Marsica 7 – 13 dicembre : possibile instabilità per la Concezione, poi più freddo.

In questo scorcio d inizio Dicembre, il territorio Marsicano, come nel resto d’Abruzzo, proseguono delle temperature miti per il periodo, a parte delle classiche formazioni nebbiose nelle ore notturne ed al mattino nel Fucino e nelle valli minori. Le cose stanno per cambiare, in quanto già da Sabato 8, potranno arrivare dei fenomeni sulla parte ovest dell’area in questione, mentre seguirà un tempo più freddo poi, da Lunedì.Venerdì, cielo per lo più nuvoloso, ma con scarse possibilità di piogge.Venti deboli da ovest, temperature in rialzo seppur di poco. Sabato, festività dell’Immacolata Concezione, giornata sempre nuvolosa, con la possibilità di precipitazioni tra Carseolano, Simbruini, Marsica occidentale e Parco nazionale d’Abruzzo. Qualche nevicata oltre i 2000 m, con quota in calo dal pomeriggio, fin sui 1400 m circa tra la sera e la notte.Venti da nord ovest, temperature in calo dalla seconda parte della giornata. Domenica, giornata senza sussulti, cielo variabile ma senza precipitazioni, temperature in aumento, venti da sud ovest. Più fresca la giornata di Lunedì, con un cielo tra poco nuvoloso a nuvoloso a tratti, ma senza fenomeni. Temperature in calo fin sui 4°c ad 850 hpa, ma in serata anche sui 2°c, venti che dalla notte tenderanno a ruotare da nord. Martedì, nulla di diverso,in quanto il cielo continuerà ad essere tra variabile e nuvoloso nell’arco della giornata completa, ma senza fenomeni. Farà più freddo con il campo termico ad 850 hpa che si porterà sui -2°c, tra la sera e la notte. Venti da nord est. Mercoledì, situazione immutata se vogliamo, ci sarà spazio per delle gelate diffuse in caso il vento si sarà calmato, mentre Giovedì, dopo un avvio discreto, potranno arrivare dei fenomeni da ovest, con delle probabili nevicate fin sui 600 m. Venti deboli da nord ovest, temperature senza variazioni di rilievo.Thomas Di FioreAssociazione meteorologica AquilanaAQ CAPUTFRIGORIS