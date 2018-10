Meteo Marsica 5 – 11 ottobre : tempo generalmente instabile.

Un periodo piuttosto instabile sulle zone della Marsica, sembra sarà presente già da questo week end e la situazione non sembra cambiare tanto in fretta. La giornata di Venerdì 5, dopo un avvio con tempo variabile, vedrà dei fenomeni a carattere sparso sul territorio in questione, specie settori dei Simbruini e del Parco nazionale d’Abruzzo. Le temperature rimarranno stazionarie, mentre i venti sud orientali. Sabato, già dal mattino potranno esserci delle precipitazioni, tra Carseolano, Marsica, Parco nazionale d’Abruzzo a carattere moderato.Venti da sud ovest, temperature stazionarie. Domenica, al mattino, possibilità di banchi di nebbia nel Fucino e nelle vallate minori poste in quota. Dal pomeriggio possibilità di piogge, inizialmente più sparse, prima di sera invece più accentuate. Nessuna novità per quanto riguarda le temperature, venti generalmente da est. Lunedì, dopo un avvio non male, di nuovo potranno tornare dei rovesci su buona parte della Marsica, situazione che potrà essere presente anche nei successivi giorni di Martedì, Mercoledì e Giovedì, ove in quest’ultimo, al momento sembra possibile un peggioramento più deciso. Ma rimane un ipotesi al momento. La ventilazione sarà generalmente orientale, tranne Giovedì ove provverranno da sud ovest. Temperature senza nessuna variazione di rilievo.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica Aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS.