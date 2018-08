Meteo Marsica 3 – 9 agosto : caldo misurato, sempre presenti i temporali pomeridiani.

Gia dalla giornata di oggi, Giovedì 2 Agosto, sono tornati i temporali su molte zone della Marsica, anche con qualche manifestazione grandigena. Nei prossimi giorni infatti, l’instabilità pomeridiana continuerà praticamente quando più quando meno, ma sempre. Domani, Venerdì 3, dopo un avvio abbastanza buono, il cielo tenderà a presentare le classiche nubi a sviluppo verticale, le quali recheranno dei fenomeni, in qualche caso, come sul parco nazionale, anche di moderata entità. Venti da nord est, temperature in leggera diminuzione, quindi farà abbastanza caldo. Sabato, situazione molto simile, anche se le zone con dei rovesci più presenti, rimarrà quella del parco nazionale. Venti e temperature senza nessuna variazione di rilievo. Domenica, mattinata tutto sommato buona, mentre ci saranno occasioni per dei nuovi rovesci e temporali nel corso del pomeriggio, un pò ovunque. Zona dei Simbruini e del parco nazionale, sempre quelle ove i fenomeni si manifesteranno con eventi più duraturi. Venti dai quadranti nord orientali, temperature stazionarie. Lunedì, altri temporali, in qualche caso forti nelle zone citate poco fa, venti e temperature come il giorno precedente. Anche Martedì e Mercoledì, non cambieranno granchè, buono o discreto al mattino, nuvolosità cumuliforme nel pomeriggio con rovesci temporaleschi, presenti sia sui rilievi circostanti, ma anche sul Fucino. Venti da est, temperature senza nessuna variazione. Giovedì, sembra leggermente migliore anche per il territorio Marsicano, ma tuttavia spazio per qualche disturbo potrà essere presente sempre nel corso del pomeriggio.

Thomas Di Fiore Associazione meteorologica Aquilana AQ CAPUTFRIGORIS.