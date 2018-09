Meteo Marsica 28 settembre – 4 ottobre : di nuovo verso tempo instabile ad inizio settimana.

Ultime Notizie

Tornerà a salire la colonnina di mercurio dopo le temperature “invernali” in qualche caso su molte zone Marsicane. Infatti avremo un week end decisamente buono, mentre con Lunedì, 1 Ottobre, tornerà del tempo instabile, per delle correnti nord orientali, che faranno abbassare le temperature nuovamente, anche se in maniera minore rispetto ai giorni scorsi. Venerdì 28, sarà una buona giornata sul territorio in questione. Cielo poco nuvoloso per tutta la giornata. Possibilità di banchi di nebbia in qualche zona valliva, così come qualche brinata notturna. Venti da nord est, deboli, con qualche rinforzo nelle ore pomeridiane, temperature in aumento di qualche grado. Sabato, giornata buona, così anche come Domenica. Temperature piacevoli,anche se freschetto al mattino, ventilazione orientale.Lunedì, invece, della nuvolosità dai quadranti occidentali si porterà sempre più cospiqua, con dei fenomeni prima di sera, tra deboli e moderati. Venti occidentali, tendenti più da nord est durante la nottata seguente. Temperature in calo dal pomeriggio. Martedì, giornata fresca ( 6°c ad 850 hpa) ed anche un pochino instabile,con qualcje precipitazione tra debole e moderato. Dal pomeriggio, tendenza a miglioramento. Venti da est. Mercoledì, qualche stratificazione, ma nulla di che. Venti orientali, temperature in aumento. Buono anche Giovedì, con cielo poco nuvoloso e temperature in aumento.Thomas Di FioreAssociazione meteorologica AquilanaAQ CAPUTFRIGORIS.