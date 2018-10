Meteo Marsica 26 ottobre – 1 novembre : piogge abbondanti dal week end.

Saranno davvero sotto il segno del maltempo i prossimi giorni nella Marsica. Infatti una saccatura nord atlantica tenderà già da Sabato a portarsi verso la Spagna ed il nord Africa, con dell’aria piuttosto fredda, mentre da noi, la risposta sarà con del libeccio mite e tempo molto perturbato. Venerdì, le condizioni saranno buone al mattino, con la presenza di nebbie e foschie nelle valli, come appunto il Fucino. Nubi in aumento con possibilità di piogge su Carseolano, Simbruini e Parco nazionale. Ventilazione occidentale, temperature stazionarie. Sabato, cielo nuvoloso dal mattino, con la possibilità di precipitazioni, in estensione tra pomeriggio e la sera. Ventilazione sud occidentale, temperature senza nessuna variazione di rilievo. Domenica, al momento appare una giornata sotto l’insegna della pioggia. Dalla mezza giornata intensificazione dei fenomeni ovunque, forti tra i monti Simbruini e l’area del Parco nazionale d’Abruzzo. Venti da sud ovest, in ronforzo, temperature pressochè sui valori del giorno prima. Lunedì, altra giornata instabile con piogge, moderate e possibilmente tendenti a forti quasi ovunque in serata. Temperature in calo da metà pomeriggio, con quota neve nella notte intorno ai 2000 m. I venti saranno da sud ovest, tendenti più da ovest. Martedì, rovesci ben presenti, soprattutto sui versanti occidentali dell’area in questione. Nevicate oltre i 1800 m circa, temperature ancora in flessione con valori sui 4°c ad 850 hpa. Mercoledì, tempo più variabile con qualche rovescio sparso, le temperature aumenteranno di alcuni gradi, venti da sud ovest. Giovedì, 1 Novembre, al momento appare nuovamente compromesso per la possibilità di piogge su tutta l’area Marsicana già dalle ore mattutine. Non farà freddo, per i venti tra libeccio e scirocco.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica Aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS.