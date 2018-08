Meteo Marsica 25 – 30 agosto : fresco ed instabile nel weekend, meglio a seguire.

Thomas Di Fiore.

Articolo precedente Fuori “Boomerang”, il nuovo singolo del rapper avezzanese Andy

Ultime Notizie

Temporali diffusi sul territorio marsicano in questi giorni, specie sui versanti occidentali, con accumuli in qualche caso interessante. E c’è da dire che tutto sommato, siamo dinanzi ad un nuovo cambiamento delle condizioni meteo ad opera di una depressione nord atlantica che tendera a far entrare delle correnti dalla porta della bora, fresche ed instabili, appunto nel week end. Da lunedì, invece torneranno condizioni più stabili con cielo poco nuvoloso e temperature in aumento. Pertanto domani, inizieranno ad affluire delle correnti da nord nord est nel pomeriggio sulle nostre zone. Al mattino cielo poco nuvoloso, ma la nuvolosità sarà in aumento dai quadranti occidentali. Non sarà da escludere qualche fenomeno nel corso del pomeriggio su Carseolano e Simbruini. Temperature in lieve calo la sera. Domenica cielo tra poco nuvoloso e variabile al mattino, mentre dei fenomeni a carattere di rovescio potranno arrivare nel pomeriggio a carattere moderato. Ventilazione da est nord est, colonnina di mercurio in calo (ad 850hpa avremo valori sui 13gradi). Lunedì al momento appare buono. Della nuvolosità residua potrà essere presente al mattino ma nulla di che. Farà fresco, con le temperature ancora in leggero calo ed i venti sempre orientali. Martedì e Mercoledì generalmente bel tempo, su tutta la Marsica, mattina un po’ pungente, ma in ogni caso le temperature saranno in aumento, specie nei valori massimi. Qualche rovescio invece potremo ritrovarlo nel pomeriggio di Giovedì, soprattutto tra Carseolano e monti Simbruini. Temperature Senza variazioni di rilievo.