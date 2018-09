Meteo Marsica 21 – 27 settembre : sole nel week end, poi correnti fredde e qualche precipitazione.

Thomas Di Fiore

Ultime Notizie

Le condizioni d’instabilità sul territorio Marsicano continueranno ancora nella giornata di domani, Venerdì 21, ove dopo una mattinata discreta, più che altro con la presenza di nebbie sia nelle zone vallive che lungo i pendii montani, arriverà della solita nuvolosità a sviluppo cumuliforme, con la possibilità di precipitazioni a carattere moderato. Venti da ovest, deboli, temperature senza variazioni di rilievo. Sabato, invece, l’anticiclone tenderà a rinforzarsi lungo tutta la penisola, la quale garantirà tempo stabile e soleggiato ovunque, a parte degli addensamenti tra il pomeriggio e la sera, ma senza fenomeni. Venti da ovest, deboli, colonnina di mercurio senza nessuna variazione di rilievo. Domenica, bella giornata su tutto il comparto Marsicano,qualche banco di nebbia al mattino sarà possibile e nulla più. Clima gradevole con le temperature in leggero aumento. Venti deboli occidentali. Lunedì inizierà a cambiare qualcosa, per effetto di una depressione nord atlantica, che dapprima apporterà dei venti da ovest, mentre in serata da nord est. Poco nuvoloso al mattino, nubi e precipitazioni tra il pomeriggio e la serata, con un calo termico che entro la nottata sarà sensibile. Venti in rinforzo da nord est. Martedì, tempo discreto, ma piuttosto freddo per il periodo. Qualche pioggia sparsa, ove sui rilievi oltre i 2000 m circa potranno essere nevose. Venti sempre orientali, moderati con qualche locale rinforzo, temperature ancora in calo. Mercoledì e Giovedì, tempo tra poco nuvoloso e qualche addensamento. Scarse possibilità di fenomeni, ancora venti da est, temperature in lieve rialzo da Giovedì.