Meteo Marsica 19 – 25 ottobre : spiccata variabilità con qualche pioggia e calo termico.

Continua il periodo piuttosto avaro di piogge serie in tutto il comparto Marsicano. Situazione, che nel breve e medio termine, non appare cambiare granchè, in quanto solo rovesci più che altro a carattere moderato potranno trovare spazio da Lunedì. Le temperature invece, scenderanno di vari gradi, per l’arrivo di correnti più fredde dai quadranti nord orientali. Venerdì, nulla di nuovo, nebbie da pendio saranno possibili nelle ore mattutine, pomeriggio in genere poco nuvoloso.Nessun rischio di precipitazioni e temperature stazionarie, venti da est, deboli. Sabato, bel tempo, a parte qualche banco nebbioso al mattino nel Fucino e nelle altre valli minori.Nubi lungo la catena dei Monti Simbruini e nella zona del Carseolano, ma con scarse possibilità di precipitazioni. Venti e temperature rimarranno come il giorno precedente. Domenica, nuvolosità variabile al mattino, possibilità di nebbie di pendio, mentre delle schiarite tenderanno a presentarsi nel corso del pomeriggio. Temperature in leggero calo dal pomeriggio, venti sempre da est, deboli. Lunedì, dopo un avvio discreto, dei fenomeni a carattere debole non saranno esclusi sulla parte orientale della Marsica. Qualche nevicata tra il Sirente ed i monti del Parco d’Abruzzo intorno ai 1600 m circa. Venti moderati con dei rinforzi nord orientali, temperature in deciso calo (3°c ad 850 hpa).Piuttosto freddo anche Martedì, con piogge tra deboli e moderati dopo mezzogiorno. Qualche nevicata oltre i 1600 m.Venti moderati da nord est, temperature senza variazioni di rilievo. Meglio appare Mercoledì, con venti da nord e temperature in aumento. Giovedì tornerà a vedere correnti da nord est con qualche fenomeno sparso nel territorio in questione. Temperature di nuovo in calo di qualche grado.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica Aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS