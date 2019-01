Meteo Marsica 18 – 24 gennaio : tempo orientato verso un instabilità diffusa con possibilità di nevicate.

Le condizioni meteo stanno di nuovo cambiando in queste ultime ore, con delle depressioni che giungeranno nel bacino occidentale del mediterraneo, instabili, le quali apporteranno delle precipitazioni ovunque sul comparto marsicano, nevose oltre i 1000 m mediamente, ma localmente anche sul Fucino.Intanto Venerdì, avremo un tempo tra variabile e nuvoloso, con la possibilità di fenomeni nel corso della giornata ad iniziare dai settori ovest, nevose oltre i 1200 m circa. Venti da sud ovest, deboli, temperature in lieve calo. Sabato, giornata nuvolosa con qualche fenomeno tra il Carseolano ed i monti Simbruini, neve oltre i 1100 m, venti sud occidentali deboli, temperature stazionarie o in leggera diminuzione. Domenica, giornata discreta, tra variabile e nuvoloso, scarse le possibilità di fenomeni se non molto localizzate. Ventilazione e temperature come nel giorno precedente. Lunedì, invece con la formazione di un minimo depressionario sul basso tirreno, a quanto sembra, potrà essere una giornata davvero instabile con piogge moderate e nevicate oltre i 900 m, specie sui versanti orientali delterritorio marsicano. Venti dai quadranti orientali, temperature pressochè stazionarie. Martedì, non sembra cambiare molto, sempre piogge abbastanza diffuse e nevicate soprattutto sui rilievi orientali oltre i 1000 m, venti da est-sud est, temperature in lieve aumento. Mercoledì, dopo un avvio variabile, torneranno dei fenomeni moderati dal primo pomeriggio, con nevicate oltre gli 800 m, ad iniziare da ovest. Temperature in calo, venti deboli con qualche rinforzo sud occidentali. Giovedì, appare di nuovo con venti orientali, piogge diffuse e nevicate oltre i 700 m , localmente anche sul Fucino, per via dei geopotenziali piuttosto bassi. Temperature stazionarie ( -2°c ad 850 hpa), venti da est-sud est.

