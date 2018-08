Meteo Marsica 17-23 agosto: solo qualche temporale pomeridiano

Nei giorni scorsi è tornato un tempo instabile su tutta la Marsica, con frequenti rovesci alternati a delle schiarite. Situazione che continuera anche per i pomeriggi delle giornate a venire. Infatti oggi, venerdì 17, le condizioni meteo dopo un avvio discreto, vedranno della nuvolosità in aumento ove non saranno esclusi dei rovesci temporaleschi, su buona parte del territorio. Venti da est, temperature stazionarie. Sabato, già dal mattino potremo assistere a delle precipitazioni sparse, in intensificazione nel pomeriggio ovunque. Temperature senza variazioni di rilievo, venti da nord est.

Domenica, buono al attinto, a seguire situazione identica nel pomeriggio con piogge e temporali uadi ovunque specie nel parco nazionale. Venti orientali e temperature stazionarie. Tra Lunedì e Mercoledì, rovesci più a carattere sparso, sempre nelle ore pomeridiane, venti da est nord est, temperature in leggero aumento da lunedì (20 gradi ad 850hpa). Giovedì infine, potranno tornare delle precipitazioni più organizzate nel pomeriggio, con temporali a carattere moderato. Venti da ovest, temperature stazionarie.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica Aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS