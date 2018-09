Meteo Marsica 15 – 21 settembre : possibilità di disturbi pomeridiani.

Ultime Notizie

Un periodo piuttosto instabile sta già riaprendosi su molte zone della nostra regione, come già abbiamo visto ieri con dei fenomeni che a quanto sembra, potranno essere anche diffusi nei pomeriggi dei prossimi giorni su buona parte della Marsica. Domani, dopo un avvio buono, o alquanto discreto, della nuvolosità cumuliforme tenderà a formarsi su tutta la zona in questione, la quale arrecherà dei fenomeni più che altro sull’area del Parco nazionale d’Abruzzo. I venti da est, deboli, temperature stazionarie. Domenica, tra poco nuvoloso e variabile al mattino, con formazioni nebbiose nelle vallate ed anche probabilmente da pendio. Nel corso del pomeriggio, nuvole in formazione con dei rovesci a carattere temporalesco tra moderati e forti in alcune aree Marsicane. Ventilazione orientale, temperature senza variazioni di rilievo. Lunedì, anche non cambierà granchè, nel pomeriggio rovesci, in qualche caso intenso, prima di sera. Venti deboli con qualche rinforzo da est, temperature sempre sui valori dei giorni precedenti. Martedì condizioni molto simili a quelle di Lunedì. Le precipitazioni saranno più presenti sui settori orientali Marsicani, ove potranno assumere carattere di moderata o forte intensità. Temperature senza variazioni di rilievo, venti orientali. Mercoledì, un pò meglio per buona parte della giornata, ma prima di sera, altri fenomeni saranno in agguato, questa volta più sulla parte occidentale. Venti e temperature come nei giorni precedenti. Infine tra Giovedì e Venerdì, qualche addensamento potrà essere presente, ma con scarse probabilità di piogge o alqanto deboli. Venti deboli da ovest sud ovest, temperature stazionarie.Thomas Di FioreAssociazione meteorologica AquilanaAQ CAPUTFRIGORIS