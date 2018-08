Meteo Marsica 11 – 16 agosto : instabilità pomeridiana quasi sempre presente.

L’estate Marsicana, continuerà ancora su questa falsariga, con piogge e rovesci temporaleschi, anche nei successivi giorni e a quanto pare in quella di ferragosto. La giornata di domani, Sabato 11 Agosto, il cielo si presenterà poco nuvoloso all’avvio della giornata, mentre le solite formazioni cumuliformi, potranno apportare dei rovesci sparsi, più presenti sulle aree del Parco nazionale d’Abruzzo. Venti da sud ovest, tra deboli e moderati, temperature senza variazioni di rilievo ( siamo intorno ai 20°c ad 850 hpa). Domenica, situazione molto identica, anche se i fenomeni appaiono più confinati, sempre nel pomeriggio, sui versanti est del territorio in questione. Venti sud occidentali, temperature stazionarie. Lunedì, a quanto sembra, giornata bella e soleggiata ovunque, a parte qualche addensamento nei pressi dei rilievi più elevati del circondario. Venti e temperature pressapoco come il giorno precedente. Avvio buono Martedì, ma dal pomeriggio le condizioni meteo tenderanno a cambiare abbastanza accentuatamente, con temporali che diventeranno sempre più estesi nel corso della sera. Compromesso, a quanto sembra al momento anche il giorno di ferragosto, con rovesci dalla tarda mattinata, mentre fenomeni più cospiqui saranno possibili nel pomeriggio. Non è escluso che il maltempo continui anche per la notte seguente. Temperature in leggero calo, venti da nord est. Infine anche Giovedì appare piuttosto instabile con fenomeni sparsi, sempre nelle zone dell’entroterra. Temperature stazionarie e ventilazione orientale. Auguri a Tutti per un buon Ferragosto.

Thomas Di Fiore Associazione meteorologica aquilana AQ CAPUTFRIGORIS.