Meteo Marsica 1 – 7 settembre: week end sotto il segno dell’instabilità, poi discreto

E con domani primo Settembre, entrerà anche l’autunno meteorologico il quale sembra, sul territorio Marsicano, esordire con tempo instabile, almeno nella seconda parte della giornata. Situazione analoga anche domenica, anche se i fenomeni appaiono essere più presenti sui settori orientali dell’area in questione. Caleranno anche le temperature, di vari gradi un po’ ovunque.

Poi rimarrà in ogni caso tempo discreto e non mancheranno dei rovesci pomeridiani. La giornata di domani, sabato, il cielo si presenterà tra poco nuvoloso e variabile al mattino, mentre seguiranno dei fenomeni a carattere di rovescio, ad iniziare da ovest. Temperature in calo, venti da ovest, moderati.

Domenica, discreto al mattino, nubi in aumento e fenomeni più probabili tra il massiccio del Velino – Sirente e Parco nazionale d’Abruzzo. Ventilazione occidentale, tra debole e moderato, temperature in calo di qualche grado. Lunedì, ancora temporali pomeridiani su buona parte del territorio in questione. Temperature stazionarie e ventilazione da ovest. La goccia fresca tenderà ad allontanarsi da Martedì verso levante, in cui la giornata appare tutto sommata migliore di quelle appena passate.

Temperature in lieve rialzo, specie nei valori massimi, venti da ovest. Anche Mercoledì sembra una giornata discreta, o almeno buono al mattino, anche se qualche rovescio localizzato potrà presentarsi nel pomeriggio. Tra Giovedì e Venerdì, invece, nuove precipitazioni , sempre a carattere temporalesco non mancherà nel corso dei pomeriggi, soprattutto nelle aree interne. Temperature stazionarie, venti occidentali.

La situazione delle precipitazioni previste per la sera di Domenica 2 Settembre su buona parte della penisola. Sulla Marsica sembrano possibili dei rovesci, più che altro tra Velino-Sirente e Parco Nazionale d’Abruzzo.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica Aquilana

Aq Caputfrigoris