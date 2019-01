Meteo in Marsica 4 – 10 gennaio : ancora gelo, a seguire miglioramento, di nuovo maltempo.

La fase invernale che sta interessando l’Abruzzo ed anche il territorio Marsicano, continuerà anche nelle prossime ore e nella giornata di Venerdì. Seguiranno poi condizioni di tempo migliori, ed anche meno freddo, per poi riprendere in un contesto freddo si, ma non gelido, ove comunque non sono escluse delle nevicate anche nel Fucino.Pertanto la giornata di Venerdì, inizierà con la possibilità di nevicate anche su buona parte del territorio Marsicano, probabilmente solo la parte più occidentale ne rimarrà fuori. A seguire schiaritevia via più ampie, dalla tarda mattinata. Temperature in calo con valori massimi, anche al di sotto dello zero, venti moderati con dei rinforzi sul lato orientale da nord est. Sabato, tempo generalmente buono, con la possibilità di estese gelate, se i venti saranno del tutto calmati nella notte. Temperature in leggero rialzo, venti deboli tendenti a ruotare da ovest. Domenica, giorno dell’epifania, estese gelate su tutto il territorio Marsicano, cielo poco nuvoloso o variabile nel corso del pomeriggio, temperature in lieve aumento ancora, venti da ovest, molto deboli. Lunedì, di nuovo correnti orientali, le quali potranno apportare qualche debole nevicata al mattino sui versanti posti ad est del territorio, fino in basso. Venti quindi da est, deboli, temperature in calo di vari gradi. Martedì, una saccatura nord atlantica, tenderà a dar luogo alla formazione di un minimo depressionario centrato sul centro nord italia. Quindi le correnti si rinforzeranno da ovest, con piogge a carattere moderato su buona parte della Marsica. Neve oltre i 900 m di altitudine, temperature in aumento. Mercoledì, anche al momento appare sotto tempo instabile con piogge e nevicate oltre gli 800 m circa. Ventilazione da ovest, temperature in leggero calo. Infine Giovedì, situazione non molto diversa, con precipitazioni sui settori occidentali Marsicani, neve oltre gli 800 m, temperature in leggero calo dal pomeriggio, ventilazione da sud ovest.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica Aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS