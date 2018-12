Meteo in Marsica 27 dicembre 2018 – 2 gennaio 2019 : tempo stabile e soleggiato, a parte le nebbie al mattino nelle valli.

Ci avviamo verso la fine dell anno con un tempo che appare stabile e soleggiato su tutto il territorio della Marsica, a parte delle formazioni nebbiose nella conca del Fucino e certamente nelle vallate minori. Pertanto Giovedì 27, il cielo sarà poco nuvoloso nell’arco dell’intera giornata. Non saranno da escludere dei banchi di nebbia lungo le aree vallive, Fucino in primis con estese gelate al mattino. Qualche stratificazione nel pomeriggio. Venti deboli da ovest, temperature in lieve aumento. Venerdì, situazione molto simile, mentre Sabato, dopo un avvio con cielo poco nuvoloso, saranno possibili degli addensamenti nel pomeriggio, ma con nessun fenomeno. Leggero aumento termico nei valori massimi, venti deboli occidentali. Domenica, giornata con tempo stabile e soleggiata, temperature in aumento, anche se durante le ore notturne ed al primo mattino sarà abbastanza freddo, con estese gelate. Lunedì, ultimo giorno dell’anno, nessuna novità sotto l’aspetto meteo; cielo poco nuvoloso e temperature molto gradevoli per il periodo in essere. Ventilazione da ovest, molto debole. Buone le condizioni su tutto il comparto nella notte di San Silvestro. Capodanno, giorno di Martedì, le condizioni saranno sempre orientate su un tempo buono, con cielo poco nuvoloso ovunque. Temperature in aumento ancora e venti deboli occidentali. La tendenza per Mercoledì appare la stessa, su tutta la Marsica.Tantissimi auguri per uno splendido 2019 a Tutti i miei affezionatissimi lettori.Thomas Di FioreAssociazione meteorologica AquilanaAQ CAPUTFRIGORIS.