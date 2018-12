Meteo in Marsica 21 – 27 dicembre : tempo discreto tra variabilità e schiarite.

Le temperature sono tornate ad aumentare di qualche grado per il ritorno di correnti più miti da ovest e a quanto pare, nei prossimi giorni almeno fino a Lunedì, avremo un tempo discreto, con cielo a tratti variabile, in un contesto piuttosto mite, specie nelle ore centrali della giornata. Un pochino più fresco il giorno di Natale ed a Santo Stefano per delle correnti da est, mentre un lieve rialzo termico con cielo poco nuvoloso, appare possibile Giovedì. Ecco in sintesi il quadro della situazione in questo week end natalizio, in linea di massima sul comparto Marsicano. Venerdì, giorno del solstizio d’inverno alle 23:22, il cielo presenterà delle stratificazioni alte. Scarse o nulle le possibilità di fenomeni. Temperature stazionarie, venti deboli da ovest. Sabato, nubi sulla parte occidentale, potranno apportare dei fenomeni tra il Carseolano ed i Simbruini, ma piuttosto deboli, con qualche fiocco di neve oltre i 1700 m circa.Temperature in aumento, venti da ovest-sud ovest. Domenica, addensamenti sul territorio Marsicano,nessuna precipitazione, venti sud occidentali deboli, temperature ancora in leggero aumento. Lunedì 24 , vigilia di Natale, non cambierà granchè, mentre Martedì 25, giorno del Santo Natale, tempo variabile, ove nel corso del pomeriggio, potrà esserci qualche debole fenomeno sulla zona orientale della Marsica. Temperature in calo di alcuni gradi, venti da est. Meglio appare Santo Stefano, con cielo poco nuvoloso, brinate notturne, nebbie nel Fucino e nelle altre valli del circondario. Temperature ancora in leggero calo. Giovedì, cielo poco nuvoloso e temperature in lieve aumento, venti tendenti dai quadranti occidentali, deboli.Un caro augurio per un Buon Natale a Tutti i miei affezionatissimi lettori.Thomas Di FioreAssociazione meteorologica AquilanaAQ CAPUTFRIGORIS.