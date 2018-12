Meteo in Marsica 14 – 20 dicembre : tempo orientato sull’instabilità, con pioggia e neve.

La situazione secondo GFS per la mattina di Sabato, che vede precipitazioni su tutta la Marsica, con nevicate oltre i 1000 m, quota che potrà scendere nelle ore successive.

E’ arrivata la prima neve su tutta l’area Marsicana, anche alle quote più basse del territorio. E nei prossimi giorni, continueranno le condizioni di tempo instabile, a volte con più freddo, a volte con meno, ove potranno trovare nuovamente spazio delle nevicate fin sul Fucino in qualche caso. La giornata di domani,vedrà un tempo all’insegna delle nubi e della pioggia, mentre delle nevicate saranno possibili oltre i 1300 m circa. Venti meridionali, temperature in aumento di qualche grado ancora. Sabato, ancora tempo instabile, con pioggia e nevicate probabilmente anche sul Fucino, per le correnti che ruoteranno da est-nord est. Quindi temperature in calo di alcuni gradi. Appare meglio Domenica, mentre Lunedì, anche se con la colonnina di mercurio tenderà a salire, nuove precipitazioni si porteranno ovunque, nevose oltre i 1300 m, ma con quota tuttavia in calo dal primo pomeriggio oltre i 1000 m circa, per il ritorno di correnti da est. Venti moderati, specie sulla Marsica orientale. Martedì, lieve miglioramento, probabilmente qualche fenomeno sarà possibile verso la parte orientale del territorio in questione.Temperature in aumento nel corso del pomeriggio, venti nord orientali. Mercoledì, cielo in genere nuvoloso, ma con scarse possibilità di precipitazioni, mentre Giovedì, potranno arrivare delle correnti atlantiche con qualche fenomeno sui versanti occidentali Marsicani. Qualche nevicata oltre i 1600 m, temperature in aumento.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica Aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS.