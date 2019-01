Meteo in Marsica 11 – 17 gennaio : ancora freddo ed instabile, ma verso un miglioramento da Martedì.

Ancora tempo instabile, con qualche rovescio nevoso sul comparto Marsicano, situazione che potrà trovare spazio ancora nella giornata di Venerdì 11, ma tuttavia più sul versante orientale. Meglio Sabato, discreta la Domenica, con le temperature che torneranno a salire, almeno nei valori massimi, perchè di notte farà freddo. Lunedì, un passaggio perturbato piuttosto veloce, con la quota neve che si attesterà intorno agli 800 m circa, lascerà spazio a delle schiarite dal tardo pomeriggio un pò ovunque. Da Martedì, invece,sembra che tornerà a rinforzarsi il campo anticiclonico su gran parte della penisola e pertanto anche nella Marsica. Pertanto Venerdì, cielo nuvoloso al mattino, soprattutto sui versanti orientali, ove non mancheranno delle nevicate tra debole e moderato. Tendenza ad aperture del cielo ad iniziare da ovest dal primo pomeriggio. Temperature in calo, venti moderati da nord est. Sabato, giornata abbastanza buona, fredda al mattino, con delle estese gelate. Temperature massime in leggero aumento, minime stazionarie, venti deboli da est. Domenica, sempre estese gelate, al mattino, mentre andrà formandosi pian piano della nuvolosità a carattere variabile , ma senza nessuna precipitazione. Ventilazione debole occidentale, temperature in lieve aumento. Lunedì, invece, da nord est, arriverà un sistema nuvoloso,che potrà apportare dei fenomeni, piuttosto veloci con nevicate oltre gli 800 m.Già da prima di sera,le condizioni meteo saranno in generale miglioramento. Venti da nord est, moderati con qualche rinforzo, temperature di nuovo in calo, sia nei valori minimi che in quelle massime. Da Martedì, l’anticiclone, di stampo azzorriano, tenderà ad espandersi verso tutta l’Italia e per questo anche sul territorio Marsicano, avremo una bella giornata di sole. Possibilità di nebbie nel Fucino come nelle vallate minori, nottetempo ed al primo mattino. Venti deboli da sud ovest, temperature in lieve aumento nei valori massimi. Buono anche Mercoledì, ma in ogni caso qualche addensamento potrà presentarsi nell’arco della giornata sulle aree occidentali come Carseolano e monti Simbruini. Nessun rischio di precipitazioni. Lieve aumento delle temperature. Giovedì, al momento appare tra poco nuvoloso e variabile, con qualche debole precipitazione tra Carseolano e monti Simbruini. Temperature senza nessuna variazione di rilievo, venti deboli occidentali.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica Aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS.