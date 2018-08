Meta. Venerdi 17 agosto Giusy Ferreri in Tour “Girotondo Live” nel giorno di Sant’ Antonio di Padova.

Meta. Venerdi 17 agosto, alle 21,30 Giusy Ferreri in Tour “Girotondo Live” si esibirà in occasione della festa di Sant’Antonio di Padova. Due giorni prima della chiusura degli eventi estivi, prevista per il 19 agosto con degustazione Birra artigianale e prodotti locali. Tutto organizzato come sempre dalla Proloco di Meta che ogni anno stupisce per l’originalità degli ospiti e delle diverse sagre organizzate. Ricordiamo la dolcissima Bianca Aztei, sul palco, in piazza della chiesa, solo l’anno scorso con “Ora esisti solo tu”. L’estate metese si è aperta l’8 di agosto con diverse sagre,la prima, quella delle Quadrelle, alla sua III edizione, poi quella dello Spiedino, l’11 alla sua II edizione. Il 12 e 13 di agosto si è tenuto il Torneo di calcetto ed arrosticini; il 14 c’è stata la festa della birra, giunta ormai alla sua V Edizione e stasera, nella festa dell’Assunta, giochi popolari a cura del Comitato feste (Torneo di briscola-Tiro alle pignatte ). Alle 21,30 prevista l’ esibizione della Cover Band TRI “Tributo al Rock Italiano Ligabue, Vasco, Piero Pelù” Giovedi 16 festa di San Rocco, si parte dalla piazza della chiesa di Meta alle ore 5,30 per la caratteristica via Crucis di San Rocco verso Rifugio Cerasuolo, (località Scifi) a concludere solenne funzione. Previsto nel pomeriggio il Mini Circo, con trampolieri, clown, mago, mangiafuoco e astisti di strada .Sempre domani, alle 21,00 ci sarà l’Esibizione dell’Orchestra Spettacolo “Loris & Blue Stars” e per chiudere in bellezza, il ballo della Mammoccia, realizzata dagli stessi abitanti del paese. Monica Virgilio

Articolo precedente Emergenza ponti A24 per ferri scoperti, piano sicurezza interrotto a metà per mancanza fondi