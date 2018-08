Meta.Giusy Ferreri strepitosa sul palco, piazza della chiesa piena come un uovo.

Meta. Si è concluso il concerto di Giusy Ferreri ieri sera a Meta. La cantante, strepitosa come sempre, ha rapito il pubblico con la sua solita simpatia, determinazione e carisma personale.”Volevo te” è stato il primo brano con cui ha inacantato i tantissimi fans corsi da ogni dove. La piazza della chiesa, piena come un uovo, era quasi irriconoscibile.Il pubblico l’ha seguita per quasi tre ore, i telefonini come piccole fiammelle accese, di lontano, per portare dietro con sè il suo ricordo, la sua voce, la sua immagine amatissima. Monica Virgilio