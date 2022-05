Messaggio di don Francesco dall’ospedale ai fedeli: sto bene tornerò presto

Trasacco. “Dite a tutti i miei fedeli che sto bene e tornerò presto”. È questo il messaggio che don Francesco Grassi, parroco di Trasacco, ha voluto inviare a tutta la sua comunità tramite i volontari Avis di Trasacco. Sono stati loro a soccorrerlo questo pomeriggio dopo che un 77enne lo ha accoltellato all’interno della chiesa di Santi Cesidio e Rufino Martiri.

I due stavano discutendo per futili motivi quando l’anziano ha accoltellato al volto e alla gola il parroco. Il prete è stato trasportato con un mezzo del 118 al pronto soccorso dell’ospedale di Avezzano e non è in pericolo di vita.

Sono stati proprio i volontari dell’Avis che operano per il 118 a portare il messaggio di don Francesco ai suoi fedeli. Non appena lo hanno accompagnato in ospedale si è raccomandato “Dite a tutti i miei fedeli che sto bene e tornerò presto”. E Nadia non appena tornata in paese si è recata davanti alla basilica e ha riferito ai fedeli che hanno accolto con gioia la notizia.