Messaggi di solidarietà dai giovani dell’Istituto Galilei per i loro coetanei ucraini

Avezzano. Messaggi di pace e solidarietà stanno arrivando da tutta la Marsica per il popolo ucraino fortemente colpito dal conflitto bellico in corso. Tante sono le iniziative organizzate su tutto il territorio e tanti gli appuntamenti in programma per sostenere la popolazione dell’Ucraina.

Questa mattina messaggi di pace e di incoraggiamento per i giovani ucraini sono arrivati dai ragazzi dell’Istituto d’Istruzione superiore “Galileo Galilei” di Avezzano. Gli studenti si sono schierati nel cortile della scuola e hanno esposto la bandiera della pace e accanto quella dell’Ucraina in segno di vicinanza.