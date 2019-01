Messa in sicurezza delle strade provinciali, ecco tutte le arterie marsicane interessate dai lavori

L’Aquila. Dalle parole ai fatti, dalla programmazione all’attuazione del programma triennale delle opere pubbliche. Si potrebbe sintetizzare in questo modo il percorso iniziato dall’amministrazione provinciale a guida del presidente Angelo Caruso, a un anno e mezzo dal suo insediamento.

Sono stati pubblicati, sull’albo pretorio della Provincia dell’Aquila, i bandi per la sistemazione e messa in sicurezza della rete stradale di competenza provinciale per un importo che investe, nelle infrastrutture viarie, oltre 3.170.000 euro, in particolare nell’area Marsicana.

I fondi, stanziati attraverso il Masterplan della Regione Abruzzo, saranno impiegati in particolare in diverse arterie. Nella sp 22 Circofucense verrà risanato il corpo stradale e la messa in sicurezza delle protezioni marginali in tratti alterni. La sp 21 Magoranese verrà riqualificata del corpo stradale e verranno istallati guard rail di sicurezza in tratti alterni.

Sarà riqualificato il corpo stradale e verranno installati guard rail nella sp 20 Marruviana in direzione Borgo Incile. Altri lavori di riqualificazione e sicurezza riguardano ancora la sr 579 Palentina e la sp 63 in direzione Pescocanale, la sp 101 Di Ridotti e la sp 87 di Meta, la sp 90 di Morrea, la sp 23 dell’Alto Liri, la sp 89 della Dorsale Palentina, la sr 5 Tiburtina Valeria, la sp 124 Di Nespolo, la sp 27 Del Cavaliere, la sp 11 Di Monteserrasecca, la sp 26 Turanense, la sp 125 di Antrosano, la sp 24 di Alba Fucens, la sr 5 bis Vestina Sarentina, la sr 520 Del Ceraso e la sp 38 Nuova Vestina.

Soddisfatto il consigliere delegato alla viabilità, Gianluca Alfonsi, per il notevole risultato raggiunto. “Abbiamo finalmente restituito”, dichiara Alfonsi, ” alle popolazioni interessate, la possibilità di disporre di una rete viaria efficiente e sicura, principale veicolo di comunicazione per le comunità delle aree interne. La modernizzazione delle infrastrutture, fortemente voluta da questa amministrazione e dal sottoscritto in particolare, colloca la Provincia dell’Aquila nella condizione di recuperare competitività nel comparto del turismo e dei trasporti, attuate attraverso azioni concrete e soprattutto celeri, che restituiranno all’utente l’esperienza di attraversare e godere questi meravigliosi territori”.

“La valorizzazione e lo sviluppo delle aree interne”, conclude il consigliere, “passa inevitabilmente attraverso una politica attenta alle esigenze delle popolazioni che abitano queste aree, impegno che questa amministrazione ha assunto e sta mantenendo”.

Il presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, ha ringraziato per l’impegno i consiglieri della Marsica, Alfonsino Scamolla, Roberto Giovagnorio e il vice presidente Alberto Lamorgese per il sostegno al presidente della commissione viabilità, Gianluca Alfonsi, per le scelte operate e gli obiettivi programmatici raggiunti. Un ringraziamento, naturalmente, è stato rivolto al dirigente del settore della viabilità, Nicolino D’Amico che, a meno di due mesi dal suo mandato, già ha operato scelte importanti per accelerare gli interventi su tutte le strade della Provincia, ringraziamento esteso a tutti i funzionari e impiegati del settore.

“Gli avvisi di gara appena pubblicati sono solo una parte dei prossimi interventi previsti in tutta la provincia”, dichiara il presidente Angelo Caruso, “e presto partiranno altre iniziative per rendere la rete viaria della provincia dell’Aquila tra le più moderne ed efficienti della Regione Abruzzo”.