Messa in sicurezza della Tiburtina Valeria a Colli di Monte Bove, Nazzarro: partiti i lavori

Carsoli. Sono partiti i lavori per la sistemazione e la messa in sicurezza della Tiburtina Valeria a Colli di Monte Bove, frazione di Carsoli. Un intervento atteso da molto tempo in un territorio fragile dove si contano decine di frane e dissesti che mettono in crisi da anni la viabilità. Ieri le ditte incaricate dalla Provincia dell’Aquila hanno iniziato il lavoro che interesserà un ampio tratto della strada.

“I lavori per la sistemazione e la messa in sicurezza della banchina e del corpo stradale franato sulla Tiburtina Valeria al chilometro 79+600 sono iniziati”, ha commentato il sindaco di Carsoli, Velia Nazzarro, “grazie al presidente della Provincia, Angelo Caruso, all’ex consigliere provinciale Alfonsino Scamolla, al consigliere delegato alla viabilità Gianluca Alfonsi, nonché all’ex assessore comunale Giuseppe Simeoni per l’impegno”.

Il sindaco ha ricordato che “insieme a loro è stato finalmente risolto un problema che mai nessuno, per dieci anni, si era degnato di affrontare. Perché con la volontà e la collaborazione istituzionale si può lavorare per il bene del territorio. E lo abbiamo dimostrato”