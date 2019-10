Messa in sicurezza della strada provinciale Sante Marie – Castelvecchio, consegnati i lavori a 9 anni dalla chiusura

Sante Marie. La Provincia consegna i lavori per la messa in sicurezza della sp 89. L’arteria, che collega Sante Marie con le frazioni di Castelvecchio e Val dei Varri, era chiusa dal 2010 quando, a causa di una grande frana, parte della carreggiata divenne impraticabile. Il consigliere provinciale, Gianluca Alfonsi, ha incontrato ieri mattina il primo cittadino di Sante Marie, Lorenzo Berardinetti, per ufficializzare l’inizio dei lavori.

“Si tratta di un’importante lavoro per la sicurezza del nostro territorio e per il collegamento del capoluogo e dei paesi vicini con le frazioni”, ha commentato il sindaco, “già durante la mia esperienza in Provincia avevo assicurato fondi a questo progetto che in questi giorni si è concretizzato grazie all’interessamento del consigliere Alfonsi e del presidente Caruso”. Gli interventi, che dureranno 5 mesi, prevedono la ripulitura di tutta la strada in parte oggi coperta da alberi e rovi, la messa in sicurezza e il palizzamento in alcuni tratti.

“Questa è una delle frane della Marsica che siamo riusciti a mettere in sicurezza dopo anni”, ha precisato Alfonsi, “già dall’amministrazione Del Corvo insieme all’allora collega Berardinetti – che ringrazio per la collaborazione – riuscimmo ad avere i fondi per la sistemazione che solo in questi giorni si è concretizzata. Grazie agli interventi previsti, che partiranno nel giro di qualche giorno, la strada sarà messa in sicurezza e potrà essere di nuovo transitabile”