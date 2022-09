Messa a terra impianti elettrici edifici comunali e scolastici: conferito incarico per verifica periodica

Avezzano. Avviata la verifica periodica della messa a terra degli impianti elettrici e impianti di protezione contro le scariche atmosferiche degli edifici comunali e scolastici. Il comune di Avezzano ha conferito l’incarico alla ditta Sidelmed Spa.

Il responsabile del Centro Giuridico del Consumatore Augusto di Bastiano ha spiegato che: “Dal 2001 i titolari di edifici pubblici, devono necessariamente provvedere alla verifica periodica (biennale), degli impianti di messa a terra degli impianti elettrici e impianto di protezione contro le scariche atmosferiche. Per il servizio in questione l’ufficio tecnico comunale ha contattato ditte specializzate ed esperte, del settore per accertare la disponibilità ad eseguire i lavori e per ottenere la migliore offerte. La migliore offerta è stata della Ditta Sidelmed Spa con sede legale e direzione generale a Mercato San Severino (SA), la quale ha rimesso preventivo offerta per un importo complessivo di 12.017,00 euro”.