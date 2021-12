Mercato, slitta a Santo Stefano il tradizionale appuntamento: “Andare incontro agli ambulanti locali”

Avezzano. Slitta a Santo Stefano il mercato di domani, sabato 25, giorno di Natale: lo spostamento a domenica 26 del tradizionale appuntamento mercatale stabilito dall’amministrazione comunale concordato con le associazioni di categoria del settore, “è mirato ad andare incontro agli ambulanti locali. E’ stata una scelta dettata dal buon senso”, afferma l’assessore alle attività produttive, Pierluigi Di Stefano, “che dà la possibilità agli operatori di trascorrere il Santo Natale con le proprie famiglie e di lavorare a Santo Stefano, senza incidere sul sistema di organizzazione del mercato poiché ricalca le stesse modalità del tradizionale appuntamento del sabato”.

Le bancarelle, infatti, troveranno posto negli stessi spazi assegnati dal Suap, all’interno del piano di sicurezza del Comune già consolidato. Il mercato di sabato 25, quindi, slitta a domenica 26, giorno della tradizionale fiera di Santo Stefano, annullata dall’amministrazione comunale per via dell’emergenza sanitaria, ancora non debellata. L’obiettivo dell’amministrazione, quindi, è quello di far lavorare i venditori ambulanti ma in un contesto non troppo affollato. Il mercato in versione classica, infatti, non ha lo stesso appeal della storica fiera di Santo Stefano, che richiama in città decine di migliaia di visitatori da tutti i centri della Marsica.

L’appuntamento della fiera del 26 dicembre, comunque, potrebbe essere recuperato se la situazione pandemica evolverà in positivo. Nell’ordinanza di soppressione delle settimane precedenti, infatti, il vice sindaco, Domenico Di Berardino, ha affidato al dirigente del Suap il compito di “verificare, sussistendone i requisiti di legge, la possibilità di recuperare la manifestazione annullata in altra data da concordare con le associazioni di categoria del commercio ambulante”.