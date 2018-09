Mercato settimanale di Avezzano, i consiglieri di opposizione: domani saremo al fianco dei commercianti

Avezzano. I Consiglieri comunali dell’opposizione, Giovanni Di Pangrazio, Cristian Carpineta, Gianfranco Gallese, Mario Babbo, Domenico Di Berardino, Roberto Verdecchia e Francesco Eligi, invitano i cittadini di Avezzano a partecipare attivamente alla manifestazione di protesta indetta per domani, sabato 29 settembre 2018, davanti al palazzo municipale, dalle associazioni dei commercianti ambulanti in dissenso con le scelte dell’amministrazione sulla questione del mercato settimanale.

“Una protesta soprattutto indirizzata a questo sindaco e al suo modo di amministrare e fare politica in città. Un sindaco”, hanno dichiarato i consiglieri comunali dell’opposizione Giovanni Di Pangrazio, Cristian Carpineta, Gianfranco Gallese, Mario Babbo, Domenico Di Berardino, Roberto Verdecchia e Francesco Eligi, “che non ascolta i cittadini, lontano dalla città, che “cala dall’alto” le sue scelte, imponendole soltanto, e il suo modo di fare. Il sindaco deve innanzitutto ascoltare i cittadini. La politica comunale, d’altronde, è fatta di ascolto e confronto, deve incardinarsi sempre sulla disponibilità verso chi la città la vive, la abita e la fa crescere col proprio lavoro e con le proprie iniziative. Per questo domani, 29 settembre, dalle 9, tutti noi saremo davanti al palazzo municipale di Avezzano al fianco degli avezzanesi e dei commercianti”.