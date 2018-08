Mercato settimanale del Mercoledì, otto banchi vendita si spostano su Via Fontana

Avezzano. A seguito della realizzazione della nuova pista ciclabile su via Marconi, sono venute a mancare le condizioni per la collocazione di alcuni banchi vendita del mercato settimanale del Mercoledì. Pertanto, limitatamente alla giornata di Mercoledì 8 Agosto, otto banchi che finora venivano posizionati sul lato di Piazza Risorgimento, che si affaccia su via Marconi, saranno spostati su via Fontana. È stata emanata un’ordinanza con cui dalle 7 alle 15 dell’8 agosto, è stato disposto il divieto di sosta con rimozione ambo i lati e il divieto di transito di tutti i veicoli su via Fontana, nel tratto compreso tra l’incrocio con via D’Annunzio e via Marconi.

Ultime Notizie