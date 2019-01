Mercato innevato, alcuni ambulanti costretti a spalare la neve per liberare le loro postazioni

Avezzano. Ancora la neve protagonista questa mattina ad Avezzano. Tra le testimonianze arrivate in redazione, c’è anche quella che evidenzia le numerose difficoltà riscontrate dagli ambulanti del mercato.

Come è possibile vedere dalle foto, la neve occupa la maggior parte dei marciapiedi della zona nord di Avezzano. Ma anche alcune strade predisposte all’uso delle bancarelle sono ancora completamente innevate, tanto che molti commercianti sono stati costretti ad armarsi di pale per cercare quantomeno di liberare la loro postazione. La trascuratezza della zona del mercato avrà sicuramente ripercussioni sulle tasche degli ambulanti, dal momento che la presenza dei passanti al mercato non sarà paragonabile a quella dei sabati precedenti. Duro il commento del consigliere di opposizione Roberto Verdecchia (PD): “Ecco come si presentava il “nuovo mercato” trasformato da sperimentale provvisorio a presuntivamente definitivo questa mattina. L’area totalmente scordata e non gestita nella pulizia stradale per la poca neve fatta nei due giorni precedenti, con tutti i disagi per gli operatori del settore e per le persone che avrebbero voluto percorrere quelle aree. Che il nuovo anno porti un segno di ravvedimento alla attuale giunta ed al Sindaco, ricordando loro che questa opposizione ed i cittadini non si faranno trarre in inganno dalle scelte senza senso e scellerate.”