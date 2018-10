Mercato in sciopero, sotto la pioggia anche sfilata di politici per protestare contro il trasferimento

Avezzano. Ci sono anche consiglieri comunali, ex consiglieri, ex sindaci e numerosi politici a sfilare insieme agli ambulanti in protesta contro il trasferimento del mercato. Tra questi anche l’ex sindaco Gianni Di Pangrazio, e l’ex consigliere di Maggioranza Massimo Verrecchia e il consigliere di opposizione Roberto Verdecchia. E’ la seconda giornata di protesta in città contro l’imminente trasferimento del mercato del sabato.

Gli ambulanti hanno sfilato in corteo la scorsa settimana per dire no alla decisione dell’amministrazione di spostare tutti gli ambulanti nella zona compresa tra piazza Nardelli, via Cavalieri di Vittorio Veneto e via Kolbe, hanno deciso anche oggi di chiudere gli stand per ribadire la loro posizione.

Il trasferimento del mercato dovrebbe avvenire già dalla prossima settimana tanto che il Suap, a partire dall’8, assegnerà i posti agli ambulanti nella nuova disposizione del mercato.

Neanche la pioggia ha scoraggiato gli ambulanti che hanno deciso di perseverare contro la decisione e di fare muro contro mure riguardo alla decisione di trasferimento, dovuta prevalentemente a motivi di riorganizzazione per la sicurezza ma, secondo i commercianti, anche ad altri motivi.