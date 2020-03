Mercato in centro, c’è chi dice no! Petizione per impedire il ritorno delle bancarelle a piazza Torlonia

Avezzano. Mercato in centro, c’è chi dice no. Al via una petizione per impedire alle bancarelle di tornare in piazza Torlonia. A lanciarla il comitato contro il ritorno del mercato in centro che ha avviato la raccolta delle firme fra residenti e cittadini per chiedere al commissario prefettizio della città di Avezzano, Mauro Passerotti, di bloccare la delibera con cui ha disposto il ritorno del mercato del sabato in centro.

I motivi che hanno spinto i cittadini a muoversi riguardano principalmente la sicurezza, sia dei residenti che degli eventuali avventori del mercato, e la salvaguardia di piazza Torlonia.

L’impossibilità di garantire il passaggio dei mezzi di soccorso per via degli spazi ristretti nella zona di piazza Torlonia sud solleva seri problemi di sicurezza che non possono essere ignorati. È a rischio, infatti, la tempestività dell’intervento durante le emergenze per via del fatto che la strada misura solo 7,5m e, una volta installate le bancarelle, non rimane lo spazio che la legge prescrive di lasciare libero per i mezzi di soccorso.

Inoltre i lavori di restauro di piazza Torlonia, costati alla cittadinanza quasi mezzo milione di euro possono essere vanificati dall’impossibilità di salvaguardare i delicati spazi verdi che sono stati oggetto di un recente intervento e che richiedono una continua manutenzione.

Per questi e per molti altri motivi illustrati nella pagina web www.mercatoavezzano.it il comitato chiede di non procedere oltre con lo spostamento del mercato ma di trovare una collocazione più adatta alle condizioni, ormai mutate, della città.

Per informazioni www.mercatoavezzano.it – email: [email protected]