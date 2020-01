Mercato di Avezzano in centro: definita la sistemazione degli stand, a giorni il trasferimento

Avezzano. Mancano ormai solo pochi giorni e il mercato di Avezzano tornerà in centro. Il tradizionale appuntamento del sabato per gli avezzanesi e i marsicani sarà quindi tra piazza Torlonia e piazza Risorgimento. Il commissario prefettizio, dopo aver accolto le richieste delle associazioni di categoria e degli ambulanti di lasciare la zona nord della città dove i profitti erano notevolmente calati, ha messo al lavoro i tecnici per ridefinire l’area mercatale.

La rilocalizzazione del mercato del sabato di Avezzano sarà tra inizio di via Mazzini, lati nord e sud di piazza Torlonia e traverse limitrofe di via Febonio, via Lolli, via Mattei, via Iatosti e piazza della Repubblica. E’ già stato dato il parere favorevole tecnico e contabile e sono in corso gli ultimi accertamenti sugli standisti che andranno ad animare l’area. Tempo quindi qualche giorno e il mercato sarà trasferito di nuovo nel centro di Avezzano.