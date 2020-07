Mercato di Avezzano: da sabato in arrivo 10 stands di prodotti tipici abruzzesi

Avezzano. Da Sabato 2 agosto il mercato settimanale sarà ulteriormente arricchito di oltre 10 stands di prodotti tipici che verranno allestiti all’interno dell’area mercatale e precisamente in via Muzio Febonio in cui troveranno posto diverse eccellenze eno-gastronomiche rappresentative del nuovo brand “Abruzzo autentico”.

Sarà la CNA (Confederazione Nazionale Artigiani) di Avezzano, aggiudicataria del bando, a curarne l’organizzazione, ideata in collaborazione con il Comune di Avezzano. Saranno valorizzate soprattutto le peculiarità enogastronomiche del nostro territorio vale a dire tartufi, funghi porcini e derivati (salse, pasta al tartufo, dolci al tartufo, ecc,,); confetture, salumi e formaggi, liquori, olio, vino, miele, birra artigianale, dolci pane e pizza, particolarità difficilmente reperibili se non in mercatini enogastronomici. Per dare un tocco interregionale, saranno ospitati prodotti pugliesi e prodotti laziali (di Amatrice).

Particolarmente soddisfatto si è dichiarato il Commissario straordinario, Mauro Passerotti che ha fortemente voluto questa iniziativa. “Un contributo doveroso dell’Ammistrazione commissariale”, ha dichiarato Passerotti, “per sostenere concretamente le aziende locali oggi particolarmente sofferenti a seguito della pandemia ma anche per valorizzare l’intero mercato settimanale di Avezzano. Invitiamo perciò la cittadinanza a visitare questo nuovo segmento del mercato cittadino di eccellenze dei prodotti tipici, osservando ovviamente le norme di sicurezza stabilite per l’emergenza Covid. Auspichiamo altresì l’ulteriore ampliamento del mercato di prodotti tipici ad altre eccellenze dell’Abruzzo o di altre Regioni”.

“La Cna”, ha dichiarato il presidente D’Amore, “aggiunge così un altro tassello al contributo per lo sviluppo locale offrendo al tempo stesso la possibilità di acquistare prodotti della tradizione gastronomica”. Dal canto suo, il responsabile Cna Commercio, Gianfelice Angelone, esprime piena soddisfazione per la promozione di un comparto, quello enogastronomico, che darà ancor più lustro ad un mercato come quello di Avezzano tra i più importanti in Abruzzo. Infine il Direttore Cna, Fabrizio Belisari, ha voluto ringraziare gli uffici comunali (Suap) e il suo dirigente per l’impegno profuso che ha consentito la realizzazione in tempi brevi di questa iniziativa. La Cna ha ringraziato Stefano Di Giuseppe (HelpCommercio-Cna) per l’impegno profuso.