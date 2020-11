Mercato dell’auto: la situazione in Abruzzo

Buon momento per il mercato dell’auto in Italia ed in particolar modo per l’Abruzzo, una regione che fa segnare una crescita di circa il 12% da Giugno 2020 ad oggi. Secondo i dati se si considera la popolazione residente maggiorenne l’Abruzzo si classifica al 12° posto con 217 passaggi netti ogni 10mila abitanti. Merito soprattutto degli incentivi auto che hanno dato una buona spinta all’intero comparto.

Merito dei tanti bonus e incentivi promossi dal Governo per l’acquisto di vetture a basso impatto ambientale, come la Volvo V40 usata. Si tratta di una berlina compatta che offre adeguata abitabilità per quattro adulti (ma in cinque è quasi impossibile starci); la capacità del bagagliaio è un po’ sotto la media delle rivali di dimensioni simili.

Il cofano basso e pronunciato, contrapposto all’alta coda, dà un piacevole dinamismo alla linea, mentre lo stile degli interni è semplice e rigoroso; notevole – fatto salvo qualche dettaglio – il livello dei materiali e delle finiture. Maneggevole e sicura, la Volvo V40 offre elevato piacere di guida anche fra le curve, ma senza sacrificare il comfort. I motori sono tutti 4 cilindri 2.0 turbo (1.5 turbo per le versioni automatiche) a iniezione diretta, appartenenti alla stessa famiglia e di progettazione recente.

Inoltre si tratta del primo modello Volvo di serie a utilizzare un airbag esterno (posto alla base del parabrezza) destinato a proteggere i pedoni in caso d’investimento, e può essere arricchita con sofisticati dispositivi di assistenza alla guida quali il sistema “antitamponamento” che individua gli ostacoli e frena automaticamente al di sotto dei 50 km/h, il cruise control con radar di distanza o il supporto di riconoscimento dei segnali stradali e di mantenimento della corsia di marcia.

Gli interni della Volvo V40 sono un mix di essenzialità e classe e contribuiscono ad ampliare il comfort di viaggio. La plancia è pulita, quasi minimalista, ed al centro della stessa è presente il monitor dell’infotainment. Ottimo il livello di dettagli e finiture, degno di una vettura di categoria premium, e particolare il disegno adottato per i comandi della climatizzazione. Ampia la gamma motori prevista per la Volvo V40. Tra i benzina il 1.5 litri è disponibile nelle versioni da 122 e 152 cavalli e la stessa potenza è presente anche per il 2.0. Tra i diesel l’unica opzione è il duemila declinato anche in questo caso in due varianti da 120 e 150 cavalli.

I numeri

Tornando ai numeri, la classifica delle province per numero di passaggi di proprietà vede in testa Chieti con 6.937 atti seguita da Teramo con 5.708, Pescara con 5.636 e L’Aquila con 5.614. Ma rispetto alla popolazione residente maggiorenne la situazione è ben diversa: al vertice troviamo L’Aquila con 221,8 passaggi ogni 10.000 abitanti, seguita da Teramo (221), Chieti (213,7) e Pescara (212,4). Nell’usato il diesel continua a essere l’alimentazione preferita: secondo l’ACI, il 54% dei passaggi di proprietà sono relativi a vetture a gasolio e il 58% delle richieste totali ricevute da AutoScout24 riguardano questa alimentazione.