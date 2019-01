Mercato del venerdì deserto a Luco dei Marsi, tariffe troppo elevate e posizione scomoda per gli ambulanti

Luco dei Marsi. Il mercato del venerdì mattina rischia di sparire. Gli ambulanti avevano già espresso le loro perplessità alla sindaca Marivera De Rosa, quando la giunta deliberò improvvisamente lo spostamento del mercato da piazza De Gasperi a piazza Umberto I° (articolo qui). Le lamentele riguardavano prevalentemente le difficoltà di posizionare i banchi in una zona centrale come quella della piazza, di difficile accessibilità e poco fruibile a livello logistico per autocarri ingombranti come quelli usati dagli ambulanti. Ma il problema era anche legato ai parcheggi, che in seguito alla modifica voluta dall’attuale giunta erano diminuiti drasticamente (articolo qui), e nei giorni di mercato è quindi ancora più arduo trovare un posto per la propria automobile.

Ma ora gli ambulanti puntano il dito contro la scelta dell’amministrazione De Rosa di aumentare le tariffe della Tosap (Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche), che a detta di alcuni ora sarebbero molto più onerose rispetto agli anni passati. Il risultato è stato che alcuni commercianti, nell’ultimo venerdì, hanno disertato il mercato, preferendo altre piazze a quella di Luco dei Marsi, che come si può vedere anche dalla foto, è rimasta semivuota.

Non si è fatto attendere il duro attacco di Luco Futura, l’opposizione guidata dall’ex sindaco Palma, che si è scagliata in difesa del mercato e dei commercianti, criticando fortemente la scelta dell’attuale giunta. Palma dichiara che tutto ciò era ampiamente prevedibile, ma soprattutto che doveva e poteva essere evitato, lasciando il mercato il piazza De Gasperi, luogo che anche tanti commercianti avevano definito migliore dal punto di vista logistico. Anche alcuni cittadini hanno espresso il loro disaccordo sulle scelte relative al mercato, dispiaciuti del fatto che da qualche tempo il tradizionale mercato del venerdì sia sempre meno popolato.