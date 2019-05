Mercato del sabato: bocciata la proposta dei civici, al vaglio via Garibaldi. Presutti: parola ad associazione e commercianti

Avezzano. Si è tenuta questa mattina in Comune la conferenza di servizi indetta per discutere la fattibilità di nuove aree mercatali alternative all’attuale nella zona nord della città. Alla riunione, organizzata dal neo assessore alle Attività produttive Crescenzo Presutti hanno partecipato, ognuno in rappresentanza del proprio settore, i dirigenti Mauro Mariani, Claudio Paciotti, Stefano Di Fabio insieme a Antimo Rauso, Domenico Orlandi e alla segretaria comunale Manuela De Alfieri.

“L’opzione dell’area di via XX Settembre è stata esclusa”, spiega l’assessore Presutti, “per evidenti criticità di carattere tecnico. Sembrerebbe invece fattibile l’opzione di via Garibaldi. Si tratta di un’area che potrebbe andare a svilupparsi all’interno di alcune arterie del centro a partire dall’altezza di Piazza Matteotti, che rimarrebbe comunque libera, scendendo fino alla rotatoria di piazza Orlandini. Potrebbe dunque dislocarsi anche su una parte di via Corradini”.

“Gli uffici ora lavoreranno sui dettagli tecnici”, conclude Presutti, “e poi chiaramente la parola passerà alle associazioni di categoria e ai commercianti del centro. La soluzione alternativa all’attuale mercato della zona nord dovrà essere la più condivisa da tutti”.