Mercato del mercoledì e del sabato ad Avezzano, si lavora per la riapertura entro giugno

Avezzano. Tecnici e associazioni si mettono al lavoro per programmare la riapertura dei mercati settimanali del mercoledì e del sabato entro giugno. E’ iniziata ieri la discussione sull’assetto che dovrà avere l’area mercatale alla luce delle nuove disposizioni per la fase due dell’emergenza coronavirus.

Nell’incontro tra il sub commissario Natalino Carusi e le associazioni di categoria sono state esaminate le varie clausole imposte dal Governo per l’apertura dei mercati e si è cercato insieme di capire come poterle applicare. Il problema, infatti, resta quello delle entrate e delle uscite di controllo.

Il Governo infatti chiede ai responsabili dei mercati di predisporre entrate e uscite controllate per poter monitorare quante persone si trovano all’interno dell’area mercatale. Controllare l’afflusso però, in un’area vasta come quella del mercato del sabato, non sarà facile. Diverso invece il discorso per il mercato del mercoledì che tenendosi in piazza Risorgimento è più controllabile.

Non potranno esserci inoltre diversi banchi che vendono per esempio abiti usati e non potranno prendere parte al mercato più di due operatori per stand sempre nell’ottica di evitare assembramenti. Tanti altri punti, poi, dovranno essere vagliati dai tecnici e dai rappresentanti delle associazioni di categoria che oggi stesso si incontreranno nuovamente per fare il punto della situazione e cercare di riaprire quanto prima i mercati.