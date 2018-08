Mercato del mercoledì ad avezzano, confermato lo spostamento di 8 banchi su via Fontana

Avezzano. A seguito della realizzazione della nuova pista ciclabile su via Marconi, sono venute a mancare le condizioni per la collocazione di alcuni banchi vendita del mercato settimanale del Mercoledì. Per la giornata di Mercoledì 8 Agosto, otto banchi che prima venivano posizionati sul lato di Piazza Risorgimento, che si affaccia su via Marconi, sono già stati spostati su via Fontana.

Gli ambulanti interessati hanno espresso parere favorevole allo spostamento, pertanto, l’assessore alle Attività produttive Renata Silvagni ha deciso di continuare la sperimentazione per alcune settimane. Si ricorda che è stato disposto il divieto di sosta con rimozione ambo i lati e il divieto di transito di tutti i veicoli su via Fontana, dalle 7 alle 15, nel tratto compreso tra l’incrocio con via D’Annunzio e via Marconi.