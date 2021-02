Mercato del lavoro: si cercano gli operatori funebri, al via la formazione da Sapere Aude

Prendersi cura di una persona morta e farlo in modo professionale e oggi più che mai, rispettando tutti le leggi e le norme che disciplinano il settore. Sono i compiti dell’operatore funebre, una figura professionale importante, punto di riferimento all’interno delle agenzie funebri.

Continua la ricerca sul mercato del lavoro di attività e professioni di cui si necessita maggiormente, da parte di Sapere Aude, la scuola di Alta Formazione che si trova ad Avezzano, nel nucleo industriale.

Il delicato periodo in cui stiamo vivendo ha fatto sì che nella scuola si investisse molto nella modalità di didattica on line e sempre più persone hanno scelto di investire del tempo in formazione, grazie anche alle piattaforme messe a disposizione in rete, che danno la possibilità di seguire le lezioni anche a distanza.

L’operatore funebre (necroforo) è in grado di svolgere le operazioni preliminari ed esecutive del servizio di trasporto funebre in osservanza della normativa vigente, spiega Giuseppe Favoriti, socio fondatore della scuola, Si occupa della persona defunta dal momento in cui è rilasciata ai parenti per le esequie fino alla ultima destinazione. Opera su richiesta dei parenti in sale del commiato, nelle camere mortuarie e/o domicilio; svolge la propria attività in collaborazione con altri operatori dell’impresa e agisce su indicazioni fornite dal Responsabile della conduzione dell’attività funebre.

Si tratta di una figura professionale per cui oggi è prevista una preparazione adeguata e in linea con le disposizioni di legge.

I corsi sono tenuti in collaborazione con i responsabili di agenzie funebri del territorio e, una volta conseguito l’attestato, è possibile l’inserimento nel mondo del lavoro.

