Mercato auto, aprile registra un calo ma resistono le full hybrid: quali sono i migliori modelli?

Il mercato delle automobili in Italia non sta registrando dei dati positivi, nonostante la spinta data dagli incentivi. Aprile ha infatti registrato un calo delle compravendite nel settore automotive, ma ad ogni modo resistono le full hybrid. Di conseguenza, oggi andremo ad approfondire l’analisi di questo comparto, investigando i numeri relativi alle vendite in Italia, e scoprendo anche quali sono i migliori modelli di full hybrid attualmente presenti sul mercato.

Aprile 2022: calano le immatricolazioni di automobili

Come anticipato nell’introduzione, il mercato delle auto non ha regalato grandi soddisfazioni ad aprile. Stando alle analisi ufficiali, infatti, il settore automotive ha messo a registro un calo delle immatricolazioni piuttosto sostanzioso, se si prende come termine di paragone aprile del 2021. Nello specifico, si parla di un vero e proprio crollo, pari al 33%, ovvero a 48 mila unità mancanti in quanto a vendite. L’unica eccezione viene rappresentata dalle full hybrid, ovvero l’unica categoria di vetture che s’è salvata da questo precipizio. In tal caso, infatti, ad aprile 2022 è stato registrato un aumento delle immatricolazioni pari al +11% circa, e non si tratta di un caso.

Moltissimi cittadini italiani, infatti, vanno alla ricerca di queste tipologie di auto anche perché hanno costi di polizza più contenuti rispetto alle diesel o alle macchine a benzina. In tal caso, si consiglia di dare un’occhiata ad alcuni portali, che permettono di fare un preventivo assicurazione auto nel caso in cui si fosse intenzionati ad acquistare un mezzo del genere. Nel prossimo paragrafo scopriremo insieme quali sono le auto full hybrid più vendute, ma prima occorre completare il discorso sui dati. Le panoramiche di aprile non regalano buone notizie nemmeno per i veicoli elettrici a quattro ruote: anche questo settore è stato infatti colpito dal trend negativo delle immatricolazioni, ancora una volta con un calo importante, corrispondente al 37%.

Quali sono i migliori modelli di full hybrid sul mercato?

In cima alla lista dei desideri degli automobilisti italiani, nel settore delle full hybrid, spicca un nome che è una garanzia. Si parla nella fattispecie della Tonale di casa Alfa Romeo, un SUV che ha fatto innamorare tantissimi automobilisti tricolori, anche per merito delle sue misure più compatte rispetto alle medie, e quindi perfetto per la mobilità cittadina. Al secondo posto di questa speciale graduatoria si trova la Maserati Grecale, un altro SUV che ha collezionato dati sontuosi quest’anno, tanto da insidiare la prima posizione della Tonale.

Ottimi dati anche per la plug-in DS4, una sorta di incrocio fra una crossover e una berlina: si tratta di una vettura molto apprezzata per via delle sue particolari attenzioni al fattore comfort, specialmente per quel che riguarda gli interni. Poco sotto il terzo gradino del podio troviamo invece un altro nome molto apprezzato e conosciuto, ovvero la Lexus NX, che rappresenta anche una delle più costose nel settore delle full hybrid. Se invece si guarda alla fascia delle ibride economiche, ecco alcuni must come la Fiat Panda (la low cost per eccellenza), la Toyota Yaris, la Hyundai i20 e infine la Ford Fiesta. In conclusione, il mercato delle full hybrid vola, e lo fa soprattutto per merito delle vetture elencate poco sopra. Ognuna di esse, infatti, spicca per determinate caratteristiche e – tutte insieme – sono capaci di accontentare ogni richiesta.