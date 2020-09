Mercato Asd Pucetta, ufficiale: rinforzo sulla trequarti, arriva Anthony Dosa

Avezzano. L’Asd Pucetta comunica di aver ottenuto il diritto alle prestazioni sportive del classe 2000 Anthony Dosa. Il fantasista ha un trascorso importante, essendosi formato nelle giovanili del Frosinone e avendo militato, giovanissimo, per cinque anni in Serie D (quattro anni con la maglia dell’Aquila e uno con quella dell’Avezzano) riuscendo a siglare un gol.

In Eccellenza Dosa ha vestito le casacche di Angizia Luco e Capistrello. Ora è a disposizione di mister Giannini, ma deve ancora recuperare la forma migliore.

Ecco le prime parole del neo giocatore gialloblù: “Mi piace il progetto e mi trovo benissimo con il gruppo che reputo molto forte.” dice entusiasta Dosa che prosegue “Inoltre per me questa nuova sfida è un’occasione per rimettermi in gioco. Il dg Petitta è riuscito a convincermi e mi piace anche il modo di lavorare di mister Giannini. La concorrenza con Mercogliano? Sì sulla trequarti in squadra c’è un fuoriclasse importante come Nicolò. Sarà dura conquistarsi il posto, ma una sana competizione potrà farmi sicuramente bene. Poi ci sarà il mister che farà le sue scelte, perciò il mio compito sarà quello di metterlo in difficoltà nelle scelte. Infine voglio ringraziare la società per la fiducia e la stima nei miei confronti. Farò di tutto per ripagarla.”