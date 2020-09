Mercato Asd Pucetta, ufficiale: i gemelli Mancinelli in gialloblù

Avezzano. La Asd Pucetta comunica che i gemelli Mancinelli faranno parte della rosa a disposizione di mister Corrado Giannini. Pierpaolo e Andrea Mancinelli sono del 2001 e mentre per Pierpaolo, già tesserato per il Pucetta nella passata stagione, si tratta di una piacevole riconferma nel ruolo di terzino sinistro, per Andrea si tratta di un nuovo innesto nel ruolo di laterale destro. Alla notizia della riconferma, Pierpaolo Mancinelli ha detto: “Sono molto contento della riconferma. Guardando alla passata stagione sento di essere cresciuto molto calcisticamente, avendo avuto la possibilità di allenarmi e sopratutto di giocare con molti giocatori validi e con esperienza, i quali in molte occasioni hanno saputo darmi consigli e preziosi insegnamenti. Obiettivi per questa stagione? Mi aspetto un grande campionato per tutta la squadra, che già l’anno scorso ha dato modo di dimostrare le sue qualità e le sue potenzialità, nella speranza che in questa stagione possano condurci alla vittoria del campionato. Poi per quanto mi riguarda mi aspetto un percorso un po’ più complicato, perché quest’anno mi trovo a dover iniziare l’università che mi terrà lontano da Avezzano e dal campo da calcio per gran parte del tempo.”

Andrea Mancinelli invece nell’ultima stagione ha vestito la casacca nerazzurra del Paterno in Eccellenza. Nasce calcisticamente nel settore giovanile di Avezzano e Celano. Più recentemente Andrea ha giocato con la juniores nazionale dell’Avezzano e, come detto, l’anno scorso in Eccellenza con il Paterno. “Io e Pierpaolo torniamo a giocare insieme dopo due anni (da quando Pierpaolo è venuto al Pucetta dall’Avezzano), in precedenza abbiamo sempre giocato assieme e mi fa piacere continuare assieme a lui. Ho deciso di accettare la chiamata del Pucetta perché nella zona è sicuramente una delle società migliori, partecipa ad un campionato importante come quello di Promozione ed ha grandi ambizioni per il futuro, quali vincere il campionato per arrivare in Eccellenza. Per cui ho avuto pochi dubbi nella scelta nonostante altre offerte.”

Sulla squadra che si sta delineando, Andrea Mancinelli ha le idee chiare: “Secondo me la squadra ha un grande gruppo e da subito mi sono trovato a mio agio sia con gli altri fuoriquota, che già conoscevo, sia con i più grandi che sono bravi ragazzi e ottimi calciatori. Sono veramente felice per questa nuova sfida, spero di togliermi molte soddisfazioni perché siamo una squadra veramente forte.”