Mercato di Avezzano, Confcommercio: deve rimanere in centro, gli ambulanti non sono marionette

Avezzano. Confcommercio ribadisce che la collocazione del mercato ambulante settimanale deve rimanere al centro. “La città non può prescindere dall’avere il mercato ambulante settimanale in centro”, afferma il presidente di Confcommercio Imprese Roberto Donatelli, “sia per rendere la zona più vivace e attrattiva, sia perché crea un notevole indotto economico, sia perché si tratta di un servizio alla persona, compresi i numerosi anziani, che trova proprio nel centro, la sua naturale collocazione”.

“In varie città lo spostamento del mercato dal centro in periferia ha portato ad un impoverimento della vita e ad una scarsa capacità di attrazione della città stessa”, continua Donatelli, “per questo lo spostamento di un mercato in termini economici è una cosa rischiosa e molto grave”.

“Bisogna tener presente che la riorganizzazione di una nuova area mercatale è un fatto complesso e difficile da attuare”, ribadisce il presidente di Confcommercio Imprese, “occorrono anni in considerazioni dei contraccolpi economici che potrebbero subire tutti gli operatori del settore”.

“I mercati ambulanti funzionano bene quando sono in simbiosi con il centro urbano, per questo speriamo che l’Amministrazione Comunale”, conclude Donatelli, “rifletta affinché il mercato resti in centro. Va ricordato ai Consiglieri Comunali che gli ambulanti svolgono un ruolo di attrattori per la città e non sono marionette che vengono spostate da un luogo all’altro”.