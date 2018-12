Mercato a Tagliacozzo, resta invariata la nuova disposizione. Il sindaco: “attendiamo decisione del Tar”

Tagliacozzo. Non sarà dislocato nella vecchia area il mercato settimanale del giovedì. Per lo meno fino a quando non ci sarà una comunicazione ufficiale al Comune. Dopo la sentenza del Consiglio di Stato, che rimette in discussione il nuovo assetto, non si è infatti tramutata in un provvedimento esecutivo.

La sentenza stabilisce che mercato dovrà tornare dov’era fino al pronunciamento del Tar. E’ stato deciso alla luce del ricorso al Tar degli ambulanti di Tagliacozzo. Hanno avviato nei mesi scorsi un’azione contro gli atti con i quali il Comune ha portato a termine il trasferimento del mercato.

“Non è stata notificata alcuna sentenza al Comune”, ha però chiarito l’assessore Roberto Giovagnorio, “quindi il mercato resterà nella nuova disposizioni fino a nuove comunicazioni”.

“Riguardo al pronunciamento del Consiglio di Stato sulla ridislocazione del mercato settimanale”, ha aggiunto il sindaco Vincenzo Giovagnorio, “questo ente comunica di essere in attesa del pronunciamento a breve del Tribunale amministrativo regionale a tal fine espressamente delegato dal Consiglio di Stato”.

La decisione del Tar, tramite una sentenza della prima sezione, aveva stabilito che il mercato doveva restare con la nuova disposizione decisa dal Comune tramite delle graduatorie e in base alla grandezza degli spazi. Nella sentenza del 7 dicembre invece c’è stata la riforma della decisione del Tribunale amministrativo che ha sospeso l’efficacia dei provvedimenti impugnati in primo grado. Fino a quando il Tar non si pronuncerà nel merito del ricorso, il mercato dovrà effettuarsi rispettando le vecchie collocazioni. Ma ciò solo dopo la comunicazione ufficiale al Comune.