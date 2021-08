Menzione Speciale a Luca Di Nicola al 24° Premio Internazionale Ignazio Silone

Pescina. Al popolare presentatore marsicano Luca Di Nicola la ‘menzione speciale’ al 24° Premio Internazionale Ignazio Silone.

Un pomeriggio di grandi emozioni nella sala conferenze del teatro San Francesco dove si è svolta la cerimonia di assegnazione del premio intitolato all’illustre scrittore pescinese e delle menzioni speciali ad esso collegate. Il Premio Silone 2021, organizzato dal comune di Pescina e dal centro studi Silone con la collaborazione ed il patrocinio della regione e di altri enti, è stato assegnato al poliedrico artista Moni Ovadia, attore, autore, cantante e scrittore. A Luca Di Nicola e ad altre personalità del giornalismo, della letteratura, dell’arte e della cultura sono state assegnate le gratifiche d’onore.

A Di Nicola, la menzione speciale “Che fare a Fontamara?” è stata assegnata per gli oltre trent’anni di militanza nel mondo radio televisivo, per aver contribuito attraverso l’organizzazione del Festival di Avezzano e Premio Civiltà dei Marsi a promuovere la marsica e l’abruzzesita, per la sensibilità ai temi siloniani e per essere da anni il conduttore del Premio Silone. Luca Di Nicola, laureato in Giurisprudenza alla Sapienza di Roma, giornalista pubblicista dal 1994, è nel mondo dello spettacolo da oltre trent’anni. Ha iniziato giovanissimo in radio, per annoverare poi esperienze in teatro (ha recitato, tra l’altro, Pirandello e il teatro dell’assurdo di Jean Tardieu), nelle piazze italiane e in tv soprattutto. Nei primissimi anni ’90, entra nel cast di importanti programmi Rai (I fatti vostri con Fabrizio Frizzi, Ricomincio da due con Raffaella Carrà, Via Teulada 66 con Loretta Goggi, Gran Premio con Pippo Baudo e tanti altri). Nel 1998, su RaiTre, conduce il programma per giovani talenti Numero zero show. L’anno seguente è a La vita in diretta condotta da Michele Cucuzza.