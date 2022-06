“Mentisonore”, grandi esponenti del panorama musicale mondiale in concerto ad Avezzano

Avezzano. La voce di Marena Orsini, il pianoforte di João Tavares, il sassofono di Javier Girotto, in un arrangiamento originale supportato dagli allievi con disturbi dello spettro autistico del centro “Mentisonore”. Un viaggio su un ricco repertorio musicale della tradizione culturale popolare, brani europei, sudamericani ed italiani dei maggiori esponenti del panorama musicale mondiale in un concerto in programma sabato 2 luglio alle 21 all’Aia dei Musei di Avezzano.

Un’iniziativa a cura dell’associazione “Ethnobrain” Il concerto rispecchia le finalità del progetto di laboratorio “Musica d’insieme” avviato da Mentisonore, ovvero quelle di costruire le competenze di base e di alfabetizzazione musicale per chi si approccia ad uno strumento. Ciascun ragazzo del centro, il giorno del concerto, verrà affiancato dai musicisti di rilievo internazionale e insieme si esibiranno in una performance sonora nel rispetto delle “abilità” e delle competenze raggiunte da ciascuno di essi. “Suonare uno strumento musicale e cantare”, spiega Maria Elena Orsini, insegnante e fondatrice del centro Mentisonore “offrono concrete possibilità di realizzare percorsi individuali e d’insieme atti a sfruttare a pieno gli aspetti formativi, educativi e, in generale, di crescita e realizzazione dell’individuo attraverso i canali del linguaggio e della creazione. La musica è arte e linguaggio e la pratica musicale offre quindi ampie possibilità di espressione, comunicazione, relazione, interazione, condivisione, rielaborazione, crescita, scoperta, gratificazione e integrazione sociale soprattutto nel contesto della musica d’insieme. Dal punto di vista terapeutico, la musica diviene attiva stimolazione multisensoriale, cognitiva, relazionale, emozionale, impiegata come prevenzione, sostegno e recupero”.