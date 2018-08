Mensa scolastica 2019, sconto di 50 centesimi su ogni buono. Ecco data di scadenza per presentare domande

Avezzano. Restano invariate le tariffe della mensa per l’anno scolastico 2018/’19. A renderlo noto è l’assessore alle Politiche scolastiche, Chiara Colucci: “Per il precedente anno scolastico l’amministrazione comunale ha ridotto di 50 centesimi ogni ticket, per tutte le fasce di reddito di appartenenza”, il commento dell’assessore, “lo sconto rimarrà attivo e pertanto il prezzo dei buoni rimarrà lo stesso. La scelta è stata concertata con il sindaco De Angelis, per venire incontro alle esigenze delle famiglie della nostra città”. L’ufficio del Sociale fa sapere che le domande di agevolazione tariffaria dovranno essere presentate al Comune di Avezzano, entro il termine del 19.09.2018 e che le tariffe sono le seguenti: Esenzione del pagamento della tariffa (valore ISEE del minore interessato non superiore a € 6.000,00)

tariffa di € 2,14 a pasto (valore ISEE del minore interessato oltre € 6.000,00 e fino a € 12544,00)

tariffa di € 2,73 a pasto (valore ISEE del minore interessato oltre € 12544,01 e fino a € 15000,00)

tariffa di € 3,08 a pasto (valore ISEE del minore interessato oltre € 15000,01 e fino a E 21.000,00)

tariffa di € 2,73 a pasto per il 2° figlio che usufruisce del servizio (ove non sia previsto l’esonero dal pagamento della tariffa)

tariffa di € 1,10 a pasto per il 3° figlio fruitore del servizio (ove non sia previsto l’esonero dal pagamento della tariffa)

Tariffa di € 3,48 per: minori appartenenti ad un nucleo familiare con un valore ISEE superiore a € 21.000,00, minori non residenti nel Comune di Avezzano, mancata presentazione dell’ISEE. Per beneficiare dell’agevolazione tariffaria o dell’esonero dal pagamento della tariffa è tenuto a presentare l’apposita domanda al Comune di Avezzano utilizzando la modulistica disponibile all’ufficio del Segretariato Sociale – Sig.ra Ria Cristina – in via Vezzia, piano terra, tel. 0863/501377 e scaricabile dal sito internet www.comune.avezzano.aq.it. Il Segretariato Sociale è aperto al pubblico nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 8.30 alle 13 e martedì dalle 15 alle 17, presterà l’assistenza amministrativa e fiscale richiesta nella compilazione dell’istanza. Per l’inoltro della domanda di agevolazione tariffaria o di esonero è necessario presentare l’ISEE per prestazioni agevolate rivolte ai minori, rilasciato successivamente al 15.01.2018. Anche nell’anno scolastico 2018/19 sarà in funzione il sistema informatico di gestione del servizio di mensa scolastica.

Il pagamento potrà essere effettuato, a partire dal 1° settembre 2018, mediante bonifico bancario su un conto intestato al Comune di Avezzano le cui coordinate bancarie sono: IT 53W01030 40443 00000 3559559 c/c/b Monte Paschi di Siena con la seguente causale: PAN_______________ refezione scolastica A.S. 2018/19. Ad ogni alunno iscritto al servizio di mensa verrà assegnato (qualora non ne fosse già in possesso) un codice PAN che sarà assolutamente personale. Con apposita circolare saranno comunicate alle famiglie le informazioni e le istruzioni necessarie. Per scaricare i moduli: https://www.comune. avezzano.aq.it/archivio10_ notizie-e-comunicati_0_2136_ 12_9.html