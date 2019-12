“Mens sana in coropore sano”, successo per il convegno medico organizzato dall’Avis di Luco dei Marsi

Luco dei Marsi. Grande successo per il convegno medico “Mens sana in corpore sano” organizzato dall’Avis di Luco dei Marsi, con il patrocinio del Comune, in occasione della rassegna “Le stelle di Natale“. L’evento, tenutosi sabato mattina presso la sala consiliare del Comune, ha riscosso molto interesse tra cittadini e studenti. Ad aprire il seminario i saluti del sindaco dottoressa Marivera de Rosa, seguiti dall’intervento del vicepresidente dell’Avis Fabrizio Salvati. Salvati ha tenuto a ricordare come donare sangue sia importante per l’intera comunità affermando: “Per Natale fate e fatevi il regalo più bello, donate sangue”.

A seguire sono iniziate le relazioni di tre medici specialisti luchesi. La dottoressa Valentina Angelucci, medico chirurgo, ha parlato di patologie alimentari, quali bulimia e anoressia, diffuse sopratutto tra gli adolescenti. La dottoressa nutrizionista Maria Ciaffone ha illustrato invece l’importanza di una sana alimentazione, basata su cibi semplici e locali e sul giusto apporto calorico. A concludere l’intervento del medico dello sport Gorindo Venditti, il quale ha spiegato alla platea come praticare sport aiuti il fisico e la mente e quanto sia importante affidarsi a personale qualificato per svolgere attività fisica.

Agli interventi dei tre medici è seguito un momento di dibattito con gli studenti dell’Istituto Comprensivo “I.Silone” che hanno posto domande ai relatori. A termine del dibattito ci sono stati i saluti del dirigente scolastico, rappresentato dalla vicaria professoressa Pulsinelli Vera.

L’Avis di Luco ringrazia il Consiglio comunale e il sindaco Marivera de Rosa per l’interesse e l’aiuto dimostrato verso tutte le manifestazioni organizzate durante l’anno. Un ringraziamento anche all’associazione Angizia Color Fun che ha contribuito alla riuscita dell’ evento. Il vicepresidente Salvati ha concluso ricordando: “Donatori non si nasce, si diventa!”

Fotografie di Daniela Cambise